برلماني يكشف عما ستشهده جلسة البرلمان المقبلة

أكد عضو مجلس النواب، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد التصويت على موعد حل البرلمان، فيما أشار إلى أن المشهد السياسي يشهد حالة من عدم الثقة بين الكتل.

وقال المحمدي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "خيار البرلمان بحل نفسه قبيل إجراء الانتخابات بيوم وأحد يعتبر خاطئاً، كون الدستور يلزم على حل مجلس النواب قبل الانتخابات بستين يوماً".



وأوضح، أن "الجلسة المقبلة سيتم خلالها التصويت على موعد محدد لحل مجلس النواب".

وشدد المحمدي على، أن "المشهد السياسي الحالي يشهد حالة عدم ثقة بيت الكتل السياسية، وما حدث مؤخراً بين كتل المركز والإقليم خير دليل على ذلك".