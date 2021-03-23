رئيس لجنة يخاطب المالية النيابية بشأن الضمانات السيادية لهذه المشاريع

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع النائب أحمد الكناني، حصلت عليها السومرية نيوز، فأن "الضمانات السيادية كانت لمشاريع تشغيل وصيانة محطات كهربائية تابعة لوزارة الكهرباء بملبغ 125 مليون دولار بشرط قيام وزارة الكهرباء بتسديد المتأخرات إلى المصرف العراقي للتجارة عن الضمانات السابقة".تضمنت كذلك "تمويل أعمال صيانة وتشغيل محطة الدورة الحرارية بمبلغ 301 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع استثمار في مدينة الفاو أو في قطاع الكهرباء وضمان الدفع للخدمات حسب التعرفة المتفق عليها بموجب العقد عن التشغيل التجاري".فيما يلي نص الوثيقة: