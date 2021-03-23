قانوني يعلق على إلغاء انتخابات الخارج.. ما علاقة المحكمة الاتحادية؟

وقال فضل الله في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، ونسب المشاركة القليلة والتزوير الكبير الذي حصل خلال الانتخابات السابقة يستوجب إلغاء اصوات الخارج خلال الفترة الحالية على الأقل".وأوضح، أن "الدستور اشار الى إجراء انتخابات على أن تنظم بقانون، وخول المشرع العراقي أي السلطة التشريعة باختيار طريقة تشريع القانون".وبين فضل الله، انه "مع تشكيل المحكمة الاتحادية، أصبح بإمكان المعترضين على القرار تقديم طعون قانونية إلى المحكمة التي سيكون من حقها تقرير شرعية القرار من عدمه".