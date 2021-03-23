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برلماني يوجه نصيحة الى مفوضية الانتخابات: لا تتسرعوا

سياسة

2021-03-23 | 11:44
برلماني يوجه نصيحة الى مفوضية الانتخابات: لا تتسرعوا
1,576 مشاهدة

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى عدم التسرع في قرار إلغاء انتخابات الخارج.

وقال الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطني الخارج هم جزء من الشعب العراقي واصواتهم لا تقل اهمية عن أصوات مواطني الداخل، لكن في نفس الوقت فان التجارب السابقة واستغلال تلك الاصوات من البعض يجعلنا بحاجة الى عقد اجتماع مع مفوضية الانتخابات ومناقشتها بشكل تفصيلي بشأن المعوقات التي تواجه ضمان شفافية ونزاهة انتخابات الخارج".

وأضاف، ان "نجاح الانتخابات ومدى شفافيتها هي مسؤولية مفوضية الانتخابات وهي المعنية باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في تحقيق هذا الهدف، لكننا من باب النصيحة والواجب الوطني فاننا نعتقد بان المفوضية عليها عدم التسرع في قرار إلغاء انتخابات الخارج و لديها الوقت الكافي الى الموعد المحدد للانتخابات بغية دراسة الوضع بشكل تفصيلي وايجاد آليات معينة لضمان عدم استغلالها كما حصل سابقا والعمل بشكل مهني لتحقيق العدالة في إيصال حق المواطن في الإدلاء بصوته الى من اختاره".

ولفت الى ان "المفوضية تستطيع عقد اجتماعات والاطلاع على تجارب دول متقدمة في هذا الشأن ولديها مواطنين في دول اخرى للاستفادة من تجربتهم ومدى امكانية تطبيقها بالعراق".
واكد الدهلكي، ان "المفوضية بحال لم تجد الية مناسبة مع اقتراب وقت الانتخابات، فحينها وهو ما لا نتمناه تستطيع الاعتذار عن تنظيمها في الخارج مع بيان الأسباب والمسببات بحرمان المهجرين من حقهم الدستوري ".

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