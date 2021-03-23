الصدر يدعو الحكومة للعمل بحزم ضد "الأعمال المسلحة" التي تستهدف الأمن

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الحكومة العراقية الى العمل بحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين.



واعتبر الصدر في تغريدة له على "تويتر"، أن "الانفلات الامني وانفلات السلاح يجب ان لا يدوم". وأدناه نص التغريدة: