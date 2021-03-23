العبودة تدعو الى حماية المشاركة النسوية في الانتخابات المقبلة

دعت مستشارة رئيس مجلس النواب رحاب العبودة، الثلاثاء، الى ضرورة حماية المشاركة النسوية في الانتخابات المقبلة، كما دعت الى تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن.



وقال العبودة في بيان، "ندعو الى ضرورة حماية المشاركة النسوية في الانتخابات المقبلة وضرورة تشكيل لجان مختصة بشأن كيفية مساندة المرأة العراقية من اجل المشاركة الفاعلة في العملية السياسية وتوفير الحماية لها لخوض الانتخابات".

وأضافت أن "المرأة العراقية وبرغم مشاركتها في العملية السياسية سواء على صعيد المشاركة في التصويت أو الصعود إلى البرلمان عبر الكوتا إلا أن كل المعطيات تشير إلى أن دور المرأة العراقية ما يزال دون المستوى المطلوب بالإضافة إلى وجود عراقيل ما زالت تحول دون أن تأخذ المرأة دورها الفعال والمحوري".

وأوضحت أن "تشكيل هذه اللجنة يعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ينبغي تعزيزه عبر توسيع نطاق عملها وتحديد أولويات عملها كون أنه لم يعد هناك متسع من الوقت حيث أصبحت الانتخابات المقبلة على الأبواب".