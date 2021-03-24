جولة مباحثات جديدة للمجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري في عمّان

وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري، وصل مساء أمس الثلاثاء، الى العاصمة الأردنية عمّان"، مبينة ان "الوفد ضم رئيس المجلس وزير التخطيط خالد نجم بتّال، والمنسق الوطني للمجلس والأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، إلى جانب وزراء، الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة نازنين محمد وسو، والنقل ناصر حسين بندر، والصناعة والمعادن منهل عزيز محمود، والكهرباء ماجد عبد الإمارة، والزراعة محمد كريم جاسم".واضافت ان "الوفد سيباشر عقد لقاءاته الثنائية والثلاثية مع الجانبين الأردني والمصري اعتباراً من صباح اليوم، لبحث مذكرات التفاهم المبرمة بين الأطراف الثلاث، ومناقشة سبل وآليات تفعيلها".