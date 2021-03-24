رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ذكر في بيان، ان "الوزير القطري سلّم رئيس الجمهورية رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر تضمّنت دعوة رسمية لسيادته لزيارة قطر".واضاف انه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة".واكد رئيس الجمهورية بحسب البيان البيان بأن "أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية".وقال صالح أن "ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها".من جانبه، أكّد الوزير "دعم قطر للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى التزام بلاده في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات".