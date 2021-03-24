انطلاق جولة المباحثات الوزارية بين العراق والأردن ومصر

وبحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، أكد رئيس المجلس، وزير التخطيط خالد بتّال النجم، رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي.وأشار النجم إلى أن "الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية.واضاف البيان "الوفد العراقي، ناقش التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، فضلا عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري".وناقشت الوفود، أيضًا، مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية، بحسب البيانووفقا للبيان، دعا الوفد العراقي الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى زيارة العراق للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة.واختتم البيان بالقول: "وسيتم إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات، وعرضه أمام زعماء الدول الثلاث؛ لغرض الوصول إلى التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها خلال انعقاد القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد".