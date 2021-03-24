العراق وفرنسا يتفقان على تشكيل لجنة دعم مشاريع قطاع التعليم

وقالت وزارة التربية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وزيرها علي حميد الدليمي استقبل في مكتبه ، السفير الفرنسي في بغداد (برونو أوبير) وبحث معهُ أفق التعاون العلمي والتربوي وسبل تعزيزها وبما يحقق المصلحة العامة للطرفين".وتناول اللقاء، وفقاً للبيان "إمكانية فتح آفاق جديدة لا سيما في مجال تطوير تدريس اللغة الفرنسية في مدارس المتميزين وتوسيع رقعتها ، حيث أشاد (برونو أوبير) بالتعاون الكبير بين العراق وفرنسا في المجال التربوي، كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بين الجانبين لدعم مشاريع قطاع التعليم في مجالات متعددة تخدم المؤسسة التربوية".وشدد وزير التربية، على ضرورة "اهتمام الجانب الفرنسي بتقديم دعمه للمدرسة العراقية في باريس التي تأسست منذُ أكثر من ٥٠ عاماً أذ انها تستقبل جميع الجاليات العربية هناك".من جهته أكد السفير الفرنسي "مواصلة دعم بلاده لمشاريع قطاع التعليم في العراق والنهوض بها الى أفضل المستويات".