نائب كردي يستبعد تمرير الموازنة الأسبوع المقبل

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، تمرير الموازنة الاتحادية خلال جلسة السبت المقبل.

وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية، ومن الصعب جداً تمرير الموازنة خلال الجلسة المقبلة".



وبين، أن "الخلافات بين المركز والإقليم تتمثل بشأن حصة كردستان من الموازنة، ومسألة تسليم نفط الإقليم إلى المركز".