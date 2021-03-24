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مركز دراسات: العالم بدأ ينفتح على العراق بعد هزيمة "داعش"

سياسة

2021-03-24 | 13:37
مركز دراسات: العالم بدأ ينفتح على العراق بعد هزيمة "داعش"
160 مشاهدة

رأى رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام، نجم القصاب، اليوم الأربعاء، أن دول المنطقة لديها رغبة حقيقية في إعادة التعاملات التجارية والاستثمارية في العراق.

وقال القصاب في حديث لنشرة أخبار السومرية، إن "العراق في عام 2018، يختلف عما كان عليه سابقاً لاسيما بعد دحر تنظيم داعش، ما شجع دول المنطقة على الانفتاح على العراق، وزيادة الرغبة في إعادة التعاملات التجارية والاستثمارية".

وشدد على ضرورة "ترميم البيت العراقي من الداخل قبل الانفتاح على الخارج ويجب ان يتزامن الترميم الداخلي مع ترميم العلاقات مع دول الجوار، وتجاوز الخلافات بين الكتل السياسية".

وأوضح، أن "انفتاح العراق على جميع القوى الإقليمية في المنطقة سيجعله ينأى بنفسه عن سياسة المحاور".

وشدد القصاب، على "ضرورة مجازفة الحكومة بالانفتاح على جميع دول الإقليم، وفي مختلف الاصعدة"، مؤكداً أن "المعركة في العالم أصبحت اقتصادية بعد انتشار جائحة كورونا، ومن ينتصر اقتصادياً سيكون هو الفائز".
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