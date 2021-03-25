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عضو بالخارجية النيابية: الزيارات العربية الى العراق وبالعكس ستعزز مكانة البلد في المنطقة

سياسة

2021-03-25 | 04:29
عضو بالخارجية النيابية: الزيارات العربية الى العراق وبالعكس ستعزز مكانة البلد في المنطقة
867 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عامر الفايز، الخميس، ان زيارة مسؤولين عرب الى العراق او العكس، ستعزز مكانة العراق في المنطقة سياسيا واقتصاديا وامنيا.

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "زيارة مسؤولين عرب الى العراق او العكس من خلال زيارة مسؤولين عراقيين الى دول الجوار او الحاضنة العربية جميعها ستعزز مكانة العراق في المنطقة سياسيا ويساعده على التطور الاقتصادي والاستقرار اضافة الى الخدمة في الجانب الأمني ناهيك عن الفوائد الاخرى المشتركة لجميع الدول ومن بينها دولة قطر على اعتبار أنها دولة مهمة ونحن بحاجة الى الالتحام مع الحاضنة العربية ومن هذا المنطلق تأتي اهمية زيارة وزير الخارجية القطري الى العراق او الزيارات العراقية الى دول المحيط العربي الاخرى".

واضاف الفايز، ان "العراق ساحة استثمارية خصبة جدا، والبنى التحتية محطمة وبحاجة الى انشاء وما موجود على الأرض فهو بحاجة الى تطوير وكل تلك الخطوات للانفتاح ستقدم خدمة للمستثمرين وبالتأكيد ستكون الاولوية للمستثمرين العرب على اعتبار ان العراق أحد دول الجامعة العربية والحاضنة العربية مهمة للعراق كما ان العراق مهم للعرب ولجميع دول العالم لان البدل فيه مجالات استثمار واسعة جدا"، لافتا الى ان "الانفتاح العراقي على محيطه هو نقطة قوة للعراق، وفقا للمصالح المشتركة بالتالي فعلى الحكومة ان تسعى كي تكون الارض العراقية جاذبة للاستثمارات وليس للصراعات الاقليمية او الدولية او تصفية الحسابات
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