دائرة شؤون الاحزاب تكشف عدد الاحزاب والتحالفات المجازة

وقالت الدائرة في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إن عدد الاحزاب المجازة بلغ 249 حزباً مجازاً لغاية الآن.فيما بلغ عدد الأحزاب في قيد التسجيل 64 حزباً.كما تمَّت المصادقة على 30 تحالفاً سياسياً منها 25 في الفترة السابقة بانتخابات 2018، و 5 تحالفات جديدة تمَّت المصادقة عليها خلال الأيام الماضية.وأضافت أن ضوابط تسجيل الأحزاب قانونية وتستند الى قانون تسجيل الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015وأشارت إلى أن أكثر من 70 % من عمل الدائرة يتركز على متابعة الأحزاب في كل الاتجاهات كالمالية والتمويل والتبرعات وتسليح الاحزاب وإعلامها وكل ما يصدر منهم من تصريحات و مواقع الاحزاب.