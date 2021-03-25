الكاظمي: هناك من يحاول ابتزاز الدولة لكن الحكومة لهم بالمرصاد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن هناك من يحاول "ابتزاز" الدولة، مشيراً الى أن الحكومة لهم بالمرصاد، فيما لفت الى تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة.

وقال الكاظمي خلال حضوره حفل تكريم عوائل شهداء الصحافة في نقابة الصحفيين، إن "الصحافة والاعلام هما من قدما صورة العراق والعراق من البلدان التي قدمت الكثير من الشهداء الصحفيين".

وأضاف أنه "مطلوب من الصحافة صناعة العمل في العراق وبناء والمستقبل والامن"، معتبراً أن "السلاح لا يوفر الأمن".

ولفت الكاظمي الى أن "هناك من يحاول ابتزاز الدولة بطريقة او بأخرى لكن الحكومة لهم بالمرصاد"، مشيراً الى أن "هناك وفود عالمية تسعى لزيارة العراق وهناك جهات مجهولة تسعى لازاحة هيبة العراق".

واعتبر أن "الحكومة الحالية وظيفتها الأساسية إجراء انتخابات مبكرة"، موضحاً أن "الحكومة أمنت رواتب الموظفين للاشهر المقبلة".

وتابع أن "هناك جهات تسعى بث فسادها بشأن رواتب الموظفين لكن الحكومة بالمرصاد"، معتبراً أن "استعراض اليوم في بغداد هو محاولة لارباك الوضع الأمني وارباك العراقيين".