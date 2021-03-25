قائممقام "الرفاعي" يقدم استقالته من منصبه

أعلن قائممقام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، الخميس، تقديم استقالته من منصبه.

وقال عمار ياسر حسين في بيان، "اعلن تقديم استقالتي الى محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي". وأدناه نص الاستقالة..

