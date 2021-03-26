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بالصور.. الاعلام العراقية والمصرية والاردنية تزين بغداد
سياسة
2021-03-26 | 11:23
1,222 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً حصرية للأعلام العراقية والمصرية والأردنية في شوارع بغداد.
ومن المؤمل أن تعقد يوم غد السبت قمة ثلاثية في العاصمة بغداد، تجمع العراق ومصر والأردن.
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