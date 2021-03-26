بالصور.. الاعلام العراقية والمصرية والاردنية تزين بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً حصرية للأعلام العراقية والمصرية والأردنية في شوارع بغداد.

ومن المؤمل أن تعقد يوم غد السبت قمة ثلاثية في العاصمة بغداد، تجمع العراق ومصر والأردن.