الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد.. والسبب؟

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر وتابعتها السومرية نيوز، "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".وأضاف "تضامناً مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لأنعقادها".وفي وقت سابق من اليوم، اصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج مما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأوقع قتلى وجرحى.