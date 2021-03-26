صالح يبعث برقية تعزية إلى السيسي بعد حادثة "سوهاج"

و في ما يلي نص البرقية:"فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسيرئيس جمهورية مصر العربيةبحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين، وأننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية.