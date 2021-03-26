الخارجية تعلن تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي

وقالت الوزرارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "نتيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم".واضافت "إذ نُجدّدُ التعازي لحكومةِ جمهورية مصر العربيّة وشعبها، بهذا المصاب الأليم، نُشيرُ إلى أنَّ إجتماعاً ثلاثياً كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، لذا نعلن تأجيل الإجتماع بمستوييه الوزاري وكذلك على مستوى القادة".واكدت الوزارة، أن "المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الإجتماعات بوقتٍ قريب".