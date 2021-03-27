الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات".واكد الجانبان، وفقاً للبيان على "اهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة".