توجيه من الكاظمي يخص المتسولين ومركبات الخصوصي

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة؛ إذ وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية بمعالجة ظاهرة التسول، من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل القضايا الإنسانية، وتقديمها أمام القانون".في السياق، أضاف البيان، أن "مديرية المرور العامة وجهت بمنع المركبات غير المرخصة ( الخصوصي ) من العمل بالأجرة؛ لأن مركبات الأجرة هي من تمتلك الرخصة لذلك".