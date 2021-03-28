الغزي: من ضمن أولويات الحكومة إنهاء ملف النازحين بشكل تام

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز ان " الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي التقى برئيسَ وأعضاء اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".واكد الغزي أن "توجهات الحكومة العراقية ومن ضمن أولوياتها إنهاء ملف النازحين بشكل تام، وإعادة النازحين إلى مناطقهم"، لافتا الى ان "ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد وتقديم الدعم إلى اللجنة الأولى، وإنهاء جميع الملفات المتأخرة".وَوَجّه الأمين العام، "الدوائر ذات العلاقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتوفير المستلزمات الإدارية والفنية كافّة إلى اللجنة، فضلاً عن تعزيزها بالملاكات الإدارية والأجهزة والمعدات التي تسهم في الإسراع بإنجاز الملفات".