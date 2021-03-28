رئيس الجمهورية: نزاهة الانتخابات ضرورة قصوى

وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق (يونامي). ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي".واستعرض اللقاء، بحسب البيان "الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بها، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين".وشدّدَ صالح، على "أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً، مشيراً إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".