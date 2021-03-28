البرلمان يعلن تثبيت استحقاق الفلاحين في موزانة 2021: جعلناها إلزامية

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "حضر اجتماعاً موسعا للجنة الزراعة النيابية بحضور رئيسها سلام الشمري وبقية اعضائها وعدد من النواب، حيث استضافت خلاله وزيري الزراعة والموارد المائية والمدراء العامون والوكلاء في الوزارتين، اضافة لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، ومربي الاسماك والدواجن واصحاب الشركات والمعامل لمناقشة الواقع الزراعي وسبل النهوض به".ودعا الكعبي، بحسب البيان "الحكومة الى وضع خطة تنموية شاملة وواضحة المعالم وطويلة الأمد للنهوض بالقطاع الزراعي يتشارك في اعدادها وزارة الزراعة والموارد المائية والجهات الساندة اضافة للفلاحين لضمان تنفيذها وتطبيقها وفق برامج محددة وملزمة للجميع"، مضيفا: "لن ينهض العراق الا بنهوض القطاع الزراعي وجزء من الحرب على العراق هو محاربة المنتج الوطني والسوق المحلية وتدميرها واغراقها بالسلع الخارجية ومن يحاربون تنمية القطاع الزراعي لا يختلفون عن داعش".وأضاف، ان "مجلس النواب اكد على دعم القطاع الزراعي من خلال تثبيت استحقاق الفلاحين في موازنة العام الجاري وجعلها الزامية واساسية وشرط للقبول بالتصويت عليها، مشيرا الى ضرورة وضع مشاريع استراتيجية تحرك عجلة التنمية وتعمل على محاربة الفقر والبطالة وتهدف الى رعاية الناس وخدمة المجتمع".