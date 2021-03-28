برلمانية تطالب بانهاء بدعة التوافقات وتمرير الموازنة بالاغلبية السياسية

وقالت الغرابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب انتظر طويلا، للوصول الى حل نهائي في قضية حصة اقليم كردستان في الموازنة، لكن اصرار الاقليم على عدم تسليم ما عليه من واجبات للحكومة الاتحادية ورغبتهم في تكرار سيناريو الموازنات السابقة من خلال التسويف والمماطلة لكسب الوقت واحراج البرلمان يحول دون حسم هذا الملف ما تسبب في تأخير الموازنة منذ قرابة الشهرين".واضافت الغرابي، ان "الجماهير بانتظار التصويت على الموازنة كونها ستعالج الركود الاقتصادي المحلي اضافة الى انها عامل اطمئنان للجميع"، لافتة الى ان "تأخر تشريع الموازنة نتيجة لانتظار التفاهمات بالغرف المغلقة مع الوفود المكوكية القادمة من الاقليم".واشارت الى ان "رئاسة مجلس النواب عليها تطبيق القانون والنظام الداخلي للبرلمان وان يتم عرض الموازنة للتصويت ووضع جميع المقترحات بشان المواد الخلافية وترك الخيار لاعضاء البرلمان للتصويت بالاغلبية فيما يرونه مناسبا ويخدم المصلحة العامة بعيدا عن المجاملات التي لم تحقق لابناء الوسط والجنوب ومناطقنا الا الخراب بسبب نقص الخدمات وتهالك البنى التحتية".