"المشرق الجديد".. الخارجية توضح تفاصيله

وقال متحدث الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مشروع المشرق الجديد يهدف لإعادة موضعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية"، مبيناً أن "هذا المشروع يكرس لشراكات اقتصادية تستهدف العديد من القطاعات تحقيقاً لاستجابة فاعلة للمتطلبات الوطنية العراقية".وبين الصحاف، أن "آلية التنسيق بين بغداد وعمان والقاهرة ستكون على مستوى وزراء الخارجية والتي ستمهد لاجتماع القادة على مستوى الرئاسات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل والأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وأشار إلى أن "التنسيق الثلاثي هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة".