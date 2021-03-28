الصدر يحذر من "مغبة" تأجيل التصويت على الموازنة

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، من "مغبة" تأجيل التصويت على الموازنة.

ودعا الصدر في تغريدة له على "تويتر"، الى الاسراع في اقرار مشروع القانون بأسرع وقت.