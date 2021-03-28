الكاظمي وبن سلمان يبحثان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاثنين، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها الاخير امس.

وقالت وكالة الانباء السعودية، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجرى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك".

كما جرى بحسب الوكالة "استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية".

وأعلن ولي العهد السعودي، الاحد، عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أنها سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.