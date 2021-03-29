الاعرجي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنجاح مبادرة "الحوار الوطني"

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "التقى، اليوم الإثنين، محمود المشهداني، حيث تم بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".كما تطرّق اللقاء، إلى "مبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الوزراء، وأهمية تعاون الجميع من أجل إنجاحها، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".وختم اللقاء بالتأكيد على "ضرورة تضافر جهود الجميع، لتعزيز أمن واستقرار العراق، وتحقيق آمال وتطلعات جميع العراقيين".