وزير الخارجية يكشف ما تم بحثه في "اجتماع بغداد" الوزاري

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، عن ما تم بحثه في "اجتماع بغداد" الوزاري، مؤكداً بحث التعاون بين الدول الثلاث في اشارة الى العراق ومصر والاردن.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع نظيريه المصري والاردني، "نعزي مصر بحادثة تصادم القطارين".



وأضاف أنه "استكمالا للاجتماعات لعقد القمة الثلاثية ناقشنا ملف مكافحة الإرهاب وناقشنا مستجدات الازمة اليمنية وليبيا"، مشيراً الى أنه "تطرقنا لتطوير القطاع الصناعي العراقي والتعاون بين الدول الثلاث بشأن الأدوية". ولفت الى أنه "تم مناقشة مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة وتطرقنا إلى التعاون المشترك بشأن التطوير العمراني".



وشهدت بغداد اليوم الاثنين، عقد اجتماع بين وزارء خارجية العراق ومصر والاردن، لبحث القضايا الاقتصادية والإقليميّة والدولية.

