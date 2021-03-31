الكاظمي يتوجه الى السعودية في زيارة رسمية

وكان الكاظمي قد ذكر في تغريده له على موقع تويتر، ان "الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا".وتأتي زيارة الكاظمي الى السعودية بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود -عقب لقاء افتراضي جمعهما يوم الخميس الماضي-، للقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.