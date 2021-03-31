كتلة دولة القانون تحدد شروطها لحضور جلسة التصويت على الموازنة

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "دولة القانون ترهن حضورها لجلسة التصويت على قانون الموازنة بتغيير سعر صرف الدولار وحذف المواد التي ليس لها علاقة بالموازنة والتي طرحت لأول مرة"، منوها الى ان "رفع قيمة الدولار اثرت على الطبقات الفقيرة والمتوسطة ورفعت الأسعار في الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان".واضاف ان "النسخة النهائية لقانون الموازنة لم توزع لغاية الآن على اعضاء مجلس النواب ولم يطَّلع المجلس على مواد القانون وعلى الفقرات المستحدثة والملغاة"، مؤكداً "عدم الاطلاع على اتفاق المادة 11 الخاصة باقليم كردستان".يشار الى ان رئاسة مجلس النواب قد دعت، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.