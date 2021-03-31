الكشف عن حصول اتفاق واغلبية حاضرة لتمرير الموازنة وقرار حل البرلمان اليوم

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، انه "وبعد جولات ماراثونية من الحوارات والنقاشات فقد وصلنا الى نهاية المطاف ولاح النور في نهاية نفق الموازنة الاتحادية بعد حصول التوافق بين اغلب ممثلي الشعب لتمرير الموازنة الاتحادية و قرار حل البرلمان في جلسة اليوم"، داعيا رئاسة مجلس النواب الى "بث الجلسة على الهواء وبشكل علني امام وسائل الاعلام"واضاف ان "القوى السياسية داخل قبة البرلمان وصلت الى قناعة كاملة باهمية حسم الموازنة التي طال انتظارها كثيرا مع حسم قرار حل البرلمان على اعتبار انهما يمثلان مطلبا شعبيا وغاية وطنية من الواجب علينا استكمالها بأسرع وقت"، مؤكدا على ان "هنالك اغلبية برلمانية الان بانتظار عقد جلسة التصويت على الموازنة وقرار حل البرلمان بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع الموازنة وطبعها وتوزيعها على أعضاء البرلمان".