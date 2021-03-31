البرلمان يصوت على مواد عدة ضمن قانون الموازنة

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على مواد عدة من مشروع قانون موازنة 2021.

وأفاد مراسل السومرية داخل مجلس النواب، بإن البرلمان صوت على 58 مادة حتى الآن.

وأشار إلى أن مجلىس النواب صوت على حذف المادة 20 من قانون الموازنة العامة التي تتضمن فرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ولفت إلى أن البرلمان صوت أيضاً على حذف المادة 38 بالمجمل من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.

وبين أن مجلىس النواب قرر التصويت على تأجيل المادة 41 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.