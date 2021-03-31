وزير الصحة يصل لبنان

وصل وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية لبنان.

يشار إلى أن التميمي كان قد توجه إلى لبنان على رأس وفدًا وزاريًا رفيع المستوى في زيارة رسمية، لغرض التواصل والدعم في مواجهة جائحة كورونا ومتابعة عدد من القضايا الصحية.

