مجلىس النواب يرفع جلسته إلى العاشر من نيسان المقبل

رفع مجلىس النواب، الاربعاء، جلسته إلى العاشر من نيسان المقبل.

وصوت المجلس اليوم الاربعاء على مشروع قانون موازنة 2021. وعقد المجلس اليوم الاربعاء جلسة للتصويت على مواد مشروع الموازنة.