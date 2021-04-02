قانوني: قرار حل البرلمان قبل أيام من الانتخابات يعتبر "تعسفياً"

وقال العبادي لـ السومرية نيوز، إن "قرار حل مجلس النواب يوم 5 / 10 / 2021 قرار تعسفي ويلحق ضرر بالمرشحين ( الجدد ) ويخالف حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين الوارد في المادة ( 16 ) من الدستور ويقلل من فرص فوزهم بالانتخابات القادمة لصعوبة المنافسة اثناء فترة الدعاية الانتخابية".وأضاف، أن "الدستور في المادة ( 56 ) في البند ثانيا اعطى مدة ( 45 ) يوماً لغرض اجراء الانتخابات تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وهذا التوقيت ليس اعتباطاً وانما جاء لغرض تكافؤ الفرص بين المرشحين الجدد والنواب السابقين".وبشأن آلية حل مجلس النواب، أشار إلى أن "الدستور تناولها في المادة ( 64 ) يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، بناء على طلب من ثلث اعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، حيث يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً، وبذلك المجلس تعسف باستخدام عبارة مدة اقصاها ( 60 ) يوماً وجعلها 5 ايام فقط".وبين العبادي، أن "المتضرر الوحيد من هذا القرار هم المرشحين الجدد الذي لايملكون سلطة النائب المنافس وليس لهم جهة سياسية كبيرة تعدعمهم والقرار يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بالعملية الانتخابية".