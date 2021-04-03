الكاظمي وكاسيس يبحثان خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، نائب رئيس الاتحاد السويسري اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا و آفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد".كما جرى بحث "طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية، بالإضافة إلى بحث التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب".من جانبه، أثنى نائب رئيس الاتحاد السويسري على "الدور الذي يضطلع به العراق في بناء جسور الثقة بالمنطقة، وهو دور مهم لتحقيق الاستقرار الاقليمي بالمنطقة وتعزيز السلم والإزدهار فيها".