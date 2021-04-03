علاوي معلقاً على "أحداث الأردن": ندعم أي قرارات لحفظ أمن المملكة

أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، دعمه لأي قرارات لحفظ أمن الأردن، بعد الأحداث التي شهدتها المملكة اليوم.

وقال علاوي في تغريدة له على "تويتر"، "نقف مع ⁧‫الاردن‬⁩ الشقيق ملكاً وقيادةً وشعباً في حماية استقرار ووحدة البلاد كما ندعم اي قرارات واجراءات يتم اتخاذها لحفظ امن المملكة الذي هو امتداد لأمن واستقرار المنطقة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية ذكرت اليوم السبت أن "السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين"، بسبب ما قالت إنه "تهديد لاستقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الأردنية قالت إن حمزة بن الحسين ليس موقوفاً.



وأفاد مصدر أمني في الأردن، اليوم السبت، باعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية.