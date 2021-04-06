رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار".وفي مستهل اللقاء، نقل السفير "تحيات قداسة البابا فرنسيس إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث سلّمه رسالة خطية من قداسته عبّر فيها عن شكره وامتنانه للشعب والحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال والتحضيرات التي جرت خلال زيارته للعراق، مؤكداً أن العراق بحضارته وتاريخه وثقافته قادر على أن يلعب دوراً مؤثراً في القضايا الإقليمية والدولية".وأشار السفير إلى أن "تنوع العراق الثقافي والديني والعرقي عناصر قوّة إضافية له، مؤكداً دعمه للعراق وشعبه في إرساء الأمن والاستقرار والسلام"، فيما حمّل صالح السفير، تحياته إلى قداسة البابا، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي قام بها للعراق.وأضاف صالح، إن "زيارة قداسة البابا، مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة للشعب العراقي الذي يتطلع لتجاوز الصعاب وإرساء أمنه واستقرار وتعزيز تعايشه بين جميع أطيافه وإشاعة روح التعايش والسلام في البلد وعموم المنطقة، لافتاً إلى اهمية إدامة الحماس وروح التفاؤل التي غمرت زيارة قداسته لدى العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل الطوائف من أجل السلام".