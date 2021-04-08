المالكي يدعو الى حماية "تجربة الانتخابات"

دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الخميس، الى حماية تجربة الانتخابات، مطالباً باحترام الديمقراطية من اجل التداول السلمي للسلطة.
وقال المالكي في بيان، إن "دم السيد الشهيد الصدر تحول إلى وقود دائم لحركات التضحية والجهاد ضد الظلم والدكتاتورية".
وأضاف أن "شهيدنا الصدر كانت مدرسته شاملة وأسهم في تطوير الحوزة العلمية وأصول العلم والفقه وأسس حزب الدعوة الإسلامية"، مؤكدا أن "مدرسة الشهيد الصدر كانت شاملة ومدرسة القول والعمل وتمتلك الإرادة والعزيمة الكبيرة وهزمت كل أفكار الإلحاد".
ولفت الى أن "البعث البائد حركة موبوءة أنشئت لمحاربة الفكر الإسلامي"، مشيرا الى أنه "تم القضاء على البعث المجرم وأعدم بعض أزلامه ويحاول التسلل إلى بعض مواقع الدولة ولكنه لن يعود".
وأكد "يجب أن نكون رجال دولة وأن نستثمر الحرية لحماية البلد وسيادته وألا يكون ساحة للنفوذ الأجنبي"، مشدداً بالقول "الانتخابات تجربة يجب أن نحميها ونحترم الديمقراطية من أجل التداول السلمي للسلطة بعيداً عن السلاح".
وتابع "يجب أن نترفع عن الخصومة والتناحر وأن نوحد الجهود وننظر إلى الأمام من أجل مستقبل البلد وخدمة الشعب".