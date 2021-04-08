المالكي يدعو الى حماية "تجربة الانتخابات"

دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الخميس، الى حماية تجربة الانتخابات، مطالباً باحترام الديمقراطية من اجل التداول السلمي للسلطة.

وقال المالكي في بيان، إن "دم السيد الشهيد الصدر تحول إلى وقود دائم لحركات التضحية والجهاد ضد الظلم والدكتاتورية".

وأضاف أن "شهيدنا الصدر كانت مدرسته شاملة وأسهم في تطوير الحوزة العلمية وأصول العلم والفقه وأسس حزب الدعوة الإسلامية"، مؤكدا أن "مدرسة الشهيد الصدر كانت شاملة ومدرسة القول والعمل وتمتلك الإرادة والعزيمة الكبيرة وهزمت كل أفكار الإلحاد".

ولفت الى أن "البعث البائد حركة موبوءة أنشئت لمحاربة الفكر الإسلامي"، مشيرا الى أنه "تم القضاء على البعث المجرم وأعدم بعض أزلامه ويحاول التسلل إلى بعض مواقع الدولة ولكنه لن يعود".

وأكد "يجب أن نكون رجال دولة وأن نستثمر الحرية لحماية البلد وسيادته وألا يكون ساحة للنفوذ الأجنبي"، مشدداً بالقول "الانتخابات تجربة يجب أن نحميها ونحترم الديمقراطية من أجل التداول السلمي للسلطة بعيداً عن السلاح".

وتابع "يجب أن نترفع عن الخصومة والتناحر وأن نوحد الجهود وننظر إلى الأمام من أجل مستقبل البلد وخدمة الشعب".