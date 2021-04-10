الحلبوسي: العراقيون جميعاً أصيبوا ببلاء الإرهاب

وقال الحلبوسي خلال استقباله رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم والوفد المرافق له في محافظة الأنبار، إن "الأنبار التي وقفت بوجه الإرهاب وقارعت تنظيم داعش الإرهابي المتطرف طبيعتها ومجتمعها العشائري يرحب بضيوفه وإخوانه، وهي حريصة على وحدة وسلامة العراق".وأضاف، أن "العراقيين جميعا أصيبوا ببلاء الإرهاب، وبجهود الخيرين من أبناء العراق عموما ووقوفهم وقفة رجل واحد تمكنوا من دحر هذا التنظيم المتطرف حتى اختلطت دماؤهم مع بعضها البعض".وتابع "نحن من محافظات مختلفة، لكننا نجتمع جميعا على خط ومنهاج واضح، وهو ضرورة بناء الدولة وأن يكون هناك صوت واضح لقوة الدولة".