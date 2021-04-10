بالوثائق.. صدور مرسوم بتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن صدور مرسوم جمهوري بتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية.

وصوت مجلس النواب، قبل أيام، على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية.