مستشار الأمن القومي يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، توجهه إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم.

وقال مكتب الأعرجي الإعلامي في بيان مقتضب حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تلبية لدعوة رسمية، مستشار الأمن القومي يتوجه اليوم إلى طهران".

