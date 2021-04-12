رئيس الجمهورية يستقبل السفير التركي لدى العراق بمناسبة انتهاء مهام عمله

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يصب في خدمة مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما جرى بحث التطورات في المنطقة".واضاف البيان ان "رئيس الجمهورية اكد أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسار الحوار والتلاقي في مناقشة المسائل العالقة، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام، وأهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي".