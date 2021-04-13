بالوثائق.. البابا يبعث رسالة الى البطريرك ساكو

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن رسالة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الى الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان ورئيس مجلس الاساقفة الكاثوليك في العراق.

وكان البابا زار العراق مطلع شهر آذار الماضي، في أول زيارة له للبلاد.