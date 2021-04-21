رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تخفيف التوترات في المنطقة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، كما تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".وبحسب البيان، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار".وأثنى رئيس الجمهورية على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين"، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة، فيما جدد السفير الروسي دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وفقا للبيان.