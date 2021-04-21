"الحظر الشامل".. الصحة البرلمانية ترجح عدم التوسع به

رجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدم التوسع في فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لا يوجد على وفق توقعاتنا توسع في الحظر الشامل في الأيام الاخيرة من شهر رمضان، لأن فرضه بأيام اضافية يؤثر على أقوات الفقراء".

وأضاف "نعول على مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للسيطرة على الموقف الوبائي".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت بشهر رمضان المبارك، مع تطبيق الجزئي ببقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا.