الصحة النيابية: 3 اسماء ستقدم الى الحكومة لمنصب وزير الصحة

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الاسماء المرشحة لتولي منصب وزير الصحة غير متفق عليها حتى الآن"، مبيناً أن "لجنة الصحة سوف تنتظر الترشيحات خلال 24 ساعة القادمة وسوف تقدم الاسماء خلال 72 ساعة الى رئيس الوزراء".وأضاف "سيتم تقديم ثلاثة مرشحين الى رئاسة الوزراء ولا يوجد هناك اي اسم متداول حتى الآن"، لافتا الى أن "اللجنة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لتحديد الاسماء المرشحة".ووافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، على استقالة وزير الصحة حسن التميمي، بعد قرار انهاء سحب اليد بحقه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أدَّى الى مصرع وإصابة اكثر من 200 شخص.